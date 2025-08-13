Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Para dar el golpe en La Paz! La alineación titular de Cienciano vs. Bolívar
A pesar de no atravesar por un buen momento, con tan solo dos triunfos en los últimos 10 partidos, Cienciano tiene la posibilidad de lavarse la cara y revertir ese presente a nivel internacional. Este miércoles, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el ‘Papá’ visitará a Bolívar en el Estadio Hernando Siles y buscará volver a Cusco con un resultado que le permita definir su clasificación en casa. La tarea no será sencillo, pero seguramente Carlos Desio sacará un as bajo la manga para conseguir el objetivo, a pesar de que desde que clasificó a esta instancia perdió a varios jugadores importantes, como Christian Cueva, Gaspar Gentile y Josué Estrada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto imperial.