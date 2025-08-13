Cienciano visita a Bolívar por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Cienciano)
A pesar de no atravesar por un buen momento, con tan solo dos triunfos en los últimos 10 partidos, tiene la posibilidad de lavarse la cara y revertir ese presente a nivel internacional. Este miércoles, por la ida de los octavos de final de la , el ‘Papá’ visitará a en el Estadio Hernando Siles y buscará volver a Cusco con un resultado que le permita definir su clasificación en casa. La tarea no será sencillo, pero seguramente Carlos Desio sacará un as bajo la manga para conseguir el objetivo, a pesar de que desde que clasificó a esta instancia perdió a varios jugadores importantes, como Christian Cueva, Gaspar Gentile y Josué Estrada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto imperial.

