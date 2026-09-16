Cienciano visitará a Montevideo City en el Estadio Centenario. (Foto: Getty Images)
Cienciano visitará a Montevideo City en el Estadio Centenario. (Foto: Getty Images)
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Cienciano visitará a Montevideo City en el Estadio Centenario. (Foto: Getty Images)

  • Cienciano visitará a Montevideo City en el Estadio Centenario. (Foto: Getty Images)
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    Cienciano visitará a Montevideo City en el Estadio Centenario. (Foto: Getty Images)

  • ítalo Espinoza. (Foto: Getty Images)
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    ítalo Espinoza. (Foto: Getty Images)

  • Rotceh Aguilar. (Foto: Cienciano)
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    Rotceh Aguilar. (Foto: Cienciano)

  • Kevin Becerra. (Foto: Cienciano)
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    Kevin Becerra. (Foto: Cienciano)

  • Maximiliano Amondarain. (Foto: Cienciano)
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    Maximiliano Amondarain. (Foto: Cienciano)

  • Marcos Martinich. (Foto: Cienciano)
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    Marcos Martinich. (Foto: Cienciano)

  • Gerson Barreto. (Foto: Getty Images)
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    Gerson Barreto. (Foto: Getty Images)

  • Santiago Arias. (Foto: Cienciano)
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    Santiago Arias. (Foto: Cienciano)

  • Ademar Robles. (Foto: Getty Images)
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    Ademar Robles. (Foto: Getty Images)

  • Neri Bandiera. (Fotos: EFE)
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    Neri Bandiera. (Fotos: EFE)

  • Cristian Souza. ( Foto: Cienciano)
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    Cristian Souza. ( Foto: Cienciano)

  • Carlos Garcés. (Foto: Getty Images)
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    Carlos Garcés. (Foto: Getty Images)

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visitará este jueves 17 de septiembre a , en el duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la . Después del 2-0 en Cusco, los dirigidos por Horacio Melgarejo y tendrán la misión de hacer pesar su ventaja para así conseguir el boleto a las semifinales del torneo. No será una tarea sencilla para el ‘Papá’, no solo por la dificultad que supone jugar fuera del Inca Garcilaso de la Vega y visitar un escenario como el Centenario, sino también por las ausencias que tendrá que afrontar para este choque: Alejandro Hohberg y Carlos Cabello, ambos piezas importantes dentro del esquema base del equipo. En ese sentido, en la siguiente galería repasaremos la formación que viene ensayando el conjunto imperial y cómo se parará frente a los charrúas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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