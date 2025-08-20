Luego de superar varias etapas en lo que va del año, el cuadro de Alianza Lima se prepara para llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana. Con un pasito más adelante, por la victoria conseguida en Matute con un resultado de 2-0, los dirigidos por Néstor Gorosito ya se encuentran en Quito con la consigna de sentenciar esa victoria en el global para clasificar a cuartos de final. Si bien, un duro golpe vivieron a inicios de esta semana con la partida de Erick Noriega, ‘Pipo’ ya encontró a su reemplazo, pues volvería a confiar en Alessandro Burlamaqui para ocupar dicha posición. Por otro lado, Paolo Guerrero se quedó en Lima recuperándose de una lesión. Otro de los miembros que está en duda en Kevin Quevedo, que con algunas dolencias aún está en “veremos” si arrancará o si cede su lugar a Cantero. Revisa en esta galería la posible alineación para su duelo frente a la U. Católica de Ecuador.