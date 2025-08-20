Alineación de Alianza Lima vs. U. Católica por Copa Sudamericana. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)
Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)
depor

Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)

  • Alineación de Alianza Lima vs. U. Católica por Copa Sudamericana. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)
    1 / 12

    Alineación de Alianza Lima vs. U. Católica por Copa Sudamericana. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: AFP)
    2 / 12

    Guillermo Viscarra. (Foto: AFP)

  • Guillermo Enrique. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
    3 / 12

    Guillermo Enrique. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

  • Carlos Zambrano. (Foto: AFP)
    4 / 12

    Carlos Zambrano. (Foto: AFP)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 12

    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
    6 / 12

    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    7 / 12

    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)
    8 / 12

    Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)

  • Sergio Peña. ( Jesús Saucedo @photo.gec)
    9 / 12

    Sergio Peña. ( Jesús Saucedo @photo.gec)

  • Alan Cantero. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
    10 / 12

    Alan Cantero. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

  • Eryc Castillo. (Foto: Andina)
    11 / 12

    Eryc Castillo. (Foto: Andina)

  • Hernán Barcos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    12 / 12

    Hernán Barcos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Luego de superar varias etapas en lo que va del año, el cuadro de se prepara para llegar lo más lejos posible en la . Con un pasito más adelante, por la victoria conseguida en Matute con un resultado de 2-0, los dirigidos por Néstor Gorosito ya se encuentran en Quito con la consigna de sentenciar esa victoria en el global para clasificar a cuartos de final. Si bien, un duro golpe vivieron a inicios de esta semana con la partida de , ‘Pipo’ ya encontró a su reemplazo, pues volvería a confiar en Alessandro Burlamaqui para ocupar dicha posición. Por otro lado, Paolo Guerrero se quedó en Lima recuperándose de una lesión. Otro de los miembros que está en duda en Kevin Quevedo, que con algunas dolencias aún está en “veremos” si arrancará o si cede su lugar a Cantero. Revisa en esta galería la posible alineación para su duelo frente a la U. Católica de Ecuador.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS