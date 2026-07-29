Roberto Mosquera mandará su mejor alineación para visitar a RB Bragantino. (Foto: Sporting Cristal)
Roberto Mosquera mandará su mejor alineación para visitar a RB Bragantino. (Foto: Sporting Cristal)
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Roberto Mosquera mandará su mejor alineación para visitar a RB Bragantino. (Foto: Sporting Cristal)

  • Roberto Mosquera mandará su mejor alineación para visitar a RB Bragantino. (Foto: Sporting Cristal)
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    Roberto Mosquera mandará su mejor alineación para visitar a RB Bragantino. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
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    Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)

  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
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    Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
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    Santiago González. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

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vs. se enfrentan este miércoles 29 de julio, por la vuelta de los play-offs de la . Después del 0-0 de la ida, la llave esta abierta y todo puede suceder. Los rimenses generaron varias ocasiones de gol en Lima, pero no estuvieron finos en los últimos metros y hoy eso puede pesarles si no logran dar el golpe en Brasil. Roberto Mosquera, que buscará levantar a su equipo después de la derrota por 2-1 a manos de Melgar por la Liga 1, saldrá con lo mejor que tiene: recordemos que el vencedor pasará a los octavos de final y chocará con Atlético Mineiro por el pase a cuartos. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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