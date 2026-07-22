Sporting Cristal recibe a RB Bragantino por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal recibe a RB Bragantino por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Sporting Cristal)
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Sporting Cristal recibe a RB Bragantino por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Sporting Cristal)

  • Sporting Cristal recibe a RB Bragantino por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Sporting Cristal)
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    Sporting Cristal recibe a RB Bragantino por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
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    Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)

  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
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    Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)

  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
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    Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
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    Santiago González. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

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vs. se enfrentan este miércoles 22 de julio por la ida de los play-offs de la , donde el vencedor clasificará a los octavos de final del torneo y enfrentará a Atlético Mineiro. Los rimenses, ahora con Roberto Mosquera en el banquillo, buscarán hacerse fuertes en su regreso al Estadio Nacional e ir a Brasil con una ventaja que les permita soñar con la clasificación. ‘Mous’ sabe que tiene una seguidilla de partidos importante en este arranque del segundo semestre de la temporada, por lo que tendrá que administrar las cargas de sus mejores elementos. Eso sí, en la interna rimense quieren competir en ambos frentes y llegar con piernas para los duelos de la Liga 1, donde están obligados a no ceder puntos si quieren salir de la zona baja de la tabla de posiciones acumulada, además de pelear por el Torneo Clausura. Así pues, en la siguiente galerías repasaremos la posible alineación de ‘SC’ para recibir a los dirigidos por Vágner Mancini.

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