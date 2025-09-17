El estadio Alejandro Villanueva será escenario del duelo entre la Universidad de Chile y Alianza Lima, donde se juega la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para esto ambas alineaciones presentarán sus mejores armas y Gustavo Álvarez cumple con la premisa de que equipo que gana, repite. Así pues los ‘azules’ visitan Lima con el mismo once titular que derrotó a Colo Colo por 3-0 en el Superclásico de la reciente Supercopa. Cabe recordar que los azules llegaron a los cuartos de final tras derrotar por 1-0 a Independiente en la ida de Santiago y se llevó la revancha por secretaría tras los incidentes protagonizados por un mal duelo de hinchas, cuando el duelo de vuelta estaba empatado 1-1. La U cumplió su último entrenamiento en Videna y está listo para el duelo de este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas. Son bajas Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.