  • Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)

  • Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)

  • Franco Calderón. (Foto: Getty Images)
    4 / 12

    Franco Calderón. (Foto: Getty Images)

  • Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)
    5 / 12

    Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)

  • Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)
    6 / 12

    Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)

  • Marcelo Díaz. (Foto: Universidad de Chile)
    7 / 12

    Marcelo Díaz. (Foto: Universidad de Chile)

  • Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images)
    8 / 12

    Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images)

  • Matías Sepúlveda. (Foto: Getty Images)
    9 / 12

    Matías Sepúlveda. (Foto: Getty Images)

  • Javier Altamirano. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Javier Altamirano. (Foto: Getty Images)

  • Lucas Assadi. (Foto: Getty Images)
    11 / 12

    Lucas Assadi. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Guerra. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Nicolás Guerra. (Foto: Getty Images)

El estadio Alejandro Villanueva será escenario del duelo entre la Universidad de Chile y , donde se juega la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para esto ambas alineaciones presentarán sus mejores armas y cumple con la premisa de que equipo que gana, repite. Así pues los ‘azules’ visitan Lima con el mismo once titular que derrotó a Colo Colo por 3-0 en el Superclásico de la reciente Supercopa. Cabe recordar que los azules llegaron a los cuartos de final tras derrotar por 1-0 a Independiente en la ida de Santiago y se llevó la revancha por secretaría tras los incidentes protagonizados por un mal duelo de hinchas, cuando el duelo de vuelta estaba empatado 1-1. La U cumplió su último entrenamiento en Videna y está listo para el duelo de este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas. Son bajas Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

