El último martes, la delegación de la Universidad de Chile llegó al Perú con miras al encuentro que sostendrán este jueves frente a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el marco de este enfrentamiento, el nombre del entrenador del conjunto chileno, Gustavo Álvarez, comenzó a sonar con fuerza tras los rumores que lo ponen en carpeta como una de las opciones para dirigir a la Selección Peruana.

Luego de la salida de Óscar Ibáñez como director técnico interino, quien dirigió su último encuentro ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias 2026, varios nombres empezaron a desfilar entre especulaciones y gustos de la opinión pública. Dentro de esas alternativas, Gustavo Álvarez surgió como una opción interesante por su crecimiento en el fútbol chileno y su pasado en la Liga 1.

Como se recuerda, el estratega argentino dirigió a Sport Boys en el 2022 y a Atlético Grau en el 2023, antes de marcharse al balompié mapochino y salir campeón nacional con Huachipato en el 2024, lo que le sirvió para dar el salto a un grande como la Universidad de Chile. A su llegada a Lima, fue inevitable que la prensa le preguntase por dicho rumor.

Gustavo Álvarez registra dos títulos con la Universidad de Chile: Copa de Chile 2024 y Supercopa 2025. (Foto: Getty Images)

Calmado y sin algún aspaviento, Álvarez compareció ante los medios de comunicación a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, dejando en claro que por el momento solo está enfocado en la llave frente a Alianza Lima y su presente en el cuadro santiagueño. “Ahora debemos hablar de fútbol. Yo estoy enfocado al 100 % en la ‘U’”, afirmó.

Con esto no solo buscó disipar cualquier especulación sobre su futuro, sino que intentó que solo se hable de lo que podría suceder este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva. Después de una clasificación turbulenta, que tuvo de por medio un escandaloso suceso ante Independiente en Avellaneda, Gustavo Álvarez quiere que el foco esté en el juego.

Por otra parte, al referirse a su pasado en el fútbol peruano, el entrenador de 52 años recordó que en nuestro país siempre lo trataron bien y se marchó con muy buenas referencias. “Tengo gratos recuerdos, uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Aquí en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido”, comentó.

En cuanto a Alianza Lima, Álvarez elogió su crecimiento a nivel internacional a lo largo de este 2025 y aseguró que será un rival complicado de superar si quieren meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana. El argentino sabe que esto será de ida y vuelta, por lo que espera marcharse de Matute con un resultado que le permita definir todo en Coquimbo.

“El partido es complicado, es una llave de ida y vuelta. Enfrentamos a un rival que viene haciendo las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional. Nosotros tenemos que superar al rival, para ganar debemos hacer eso y el rival es un gran rival”, aseveró.

Gustavo Álvarez dirigió a Atlético Grau en la temporada 2023. (Foto: Atlético Grau)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

El encuentro entre Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 19.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

