Una cita con la historia: las alineaciones del Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana
Alianza Lima tiene una cita con la historia: hoy recibirá a la Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, con el objetivo de dar un paso clave para soñar con las semifinales. El conjunto de Néstor Gorosito, que llega a este encuentro después de perder por 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1, sabe que el certamen internacional es otro cantar y quieren demostrarlo esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Los de Gustavo Álvarez, por su parte, acaban de ganar la Supercopa de Chile después de vencer por 3-0 a Colo Colo y están motivadísimos. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos; ojo, Paolo Guerrero salió de la convocatoria de los íntimos, mientras que los santiagueños no podrán contar con Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.