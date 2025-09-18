Alianza Lima recibe a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
  Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)

  • Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)
    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    Sergio Peña. (Foto: GEC)

  • Alessandro Burlamaqui. (Foto: Getty images)
    Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)

  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)
    Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
    Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)
    Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)

  • Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)
    Franco Calderón. (Foto: Getty Images)

  • Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)
    Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)

  • Franco Calderón. (Foto: Getty Images)
    Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)

  • Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)
    Marcelo Díaz. (Foto: Universidad de Chile)

  • Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)
    Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images)

  • Marcelo Díaz. (Foto: Universidad de Chile)
    Matías Sepúlveda. (Foto: Getty Images)

  • Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images)
    Javier Altamirano. (Foto: Getty Images)

  • Matías Sepúlveda. (Foto: Getty Images)
    Lucas Assadi. (Foto: Getty Images)

  • Javier Altamirano. (Foto: Getty Images)
    Nicolás Guerra. (Foto: Getty Images)

  • Lucas Assadi. (Foto: Getty Images)
    Lucas Assadi. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Guerra. (Foto: Getty Images)
    Nicolás Guerra. (Foto: Getty Images)

tiene una cita con la historia: hoy recibirá a la por la ida de los cuartos de final de la , con el objetivo de dar un paso clave para soñar con las semifinales. El conjunto de Néstor Gorosito, que llega a este encuentro después de perder por 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1, sabe que el certamen internacional es otro cantar y quieren demostrarlo esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Los de Gustavo Álvarez, por su parte, acaban de ganar la Supercopa de Chile después de vencer por 3-0 a Colo Colo y están motivadísimos. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos; ojo, Paolo Guerrero salió de la convocatoria de los íntimos, mientras que los santiagueños no podrán contar con Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

