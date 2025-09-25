Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Por el pase a semifinales: las alineaciones del Alianza Lima vs. U. de Chile, por la Copa Sudamericana
Te presentamos las posibles alineaciones para el partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por la vuelta de los cuadros de final de la Copa Sudamericana. El vencedor de esta llave enfrentará a Lanús en las semifinales.
Alianza Lima visita a U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.(Foto: Getty Images)
1 / 23
Alianza Lima visita a U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.(Foto: Getty Images)
2 / 23
Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
3 / 23
Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)
4 / 23
Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
5 / 23
Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
6 / 23
Miguel Trauco. (Foto: GEC)
7 / 23
Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
8 / 23
Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)
9 / 23
Sergio Peña. (Foto: GEC)
10 / 23
Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
11 / 23
Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
12 / 23
Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)
13 / 23
Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)
14 / 23
Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)
15 / 23
Franco Calderón. (Foto: Getty Images)
16 / 23
Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)
17 / 23
Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)
Este jueves 25 de septiembre, Alianza Lima afrontará el partido más importante de la temporada, en donde está en juego un boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 –Lanús, que eliminó a Fluminense, espera por su rival–. Universidad de Chile, que se llevó un empate de Matute, hará de local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a puertas cerradas debido a la sanción de la CONMEBOL por los lamentables sucesos ocurridos en Avellaneda. Con este panorama y un 0-0 en el marcador global, los blanquiazules saldrán con sus mejores armas, considerando la ausencia de Carlos Zambrano por suspensión. Del lado de los ‘Azules’, no contarán con Marcelo Díaz por lesión. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos para esta noche en Coquimbo.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.