Alianza Lima visita a U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.(Foto: Getty Images)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

  • Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)
    Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
    Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)
    Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)

  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
    Sergio Peña. (Foto: GEC)

  • Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
    Alan Cantero. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)
    Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)

  • Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)
    Gabriel Castellón. (Foto: Getty Images)

  • Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)
    Fabián Hormazábal. (Foto: Getty Images)

  • Franco Calderón. (Foto: Getty Images)
    Franco Calderón. (Foto: Getty Images)

  • Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)
    Matías Zaldivia. (Foto: Getty Images)

  • Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)
    Maximiliano Guerrero. (Foto: Universidad de Chile)

  • Sebastián Rodríguez. (Foto: Universidad de Chile)
    Sebastián Rodríguez. (Foto: Universidad de Chile)

  • Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images)
    Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images)

  • Matías Sepúlveda. (Foto: Getty Images)
    Matías Sepúlveda. (Foto: Getty Images)

  • Javier Altamirano. (Foto: Getty Images)
    Javier Altamirano. (Foto: Getty Images)

  • Lucas Assadi. (Foto: Getty Images)
    Lucas Assadi. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Guerra. (Foto: Getty Images)
    Nicolás Guerra. (Foto: Getty Images)

Este jueves 25 de septiembre, afrontará el partido más importante de la temporada, en donde está en juego un boleto a las semifinales de la –Lanús, que eliminó a Fluminense, espera por su rival–. , que se llevó un empate de Matute, hará de local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a puertas cerradas debido a la sanción de la CONMEBOL por los lamentables sucesos ocurridos en Avellaneda. Con este panorama y un 0-0 en el marcador global, los blanquiazules saldrán con sus mejores armas, considerando la ausencia de Carlos Zambrano por suspensión. Del lado de los ‘Azules’, no contarán con Marcelo Díaz por lesión. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos para esta noche en Coquimbo.

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

