Eliminado de la Copa Sudamericana, Atlético Grau empató 1-1 ante Sportivo Luqueño en Paraguay y se aferra al tercer lugar del grupo D en la competencia. Desde tienda ‘alba’ sabían que era una plaza complicada porque también compartían serie con Godoy Cruz y Gremio (clasificados a falta de una fecha); por esta razón, uno de los que ‘sacó cara’ por esta actualidad fue Ángel Comizzo, DT de la institución. El estratega reflexionó sobre la participación y también dejó claro que buscaron dar lo mejor en cada partido que disputaron.

“Grau es uno de los peores equipos en puntos, no en juego. Este es un equipo que está haciendo experiencia. Es un premio a la gran campaña que hicieron el año pasado. Nosotros no nos achicamos ni ante Gremio, ni ante Godoy Cruz, ni ante Luqueño, siendo la cenicienta del campeonato. Estoy orgulloso de mis jugadores”, afirmó Comizzo.

El DT argentino se mostró consciente del plantel corto con el que cuenta Atlético Grau para afrontar una competencia internacional, situación que pasó factura en el trámite de cada partido. Eso sí, hay jugadores que demostraron un buen rendimiento como es el caso de Rodrigo Vilca, figura en el último partido ante Sportivo Luqueño.

“Por primera vez en la historia, logra tres empates seguidos a nivel sudamericano. Se ha trabajado mucho para llevar a este equipo de provincia que juega sin estadio. Siempre jugamos de visitante, en Liga 1 y Copa. Somos gitanos del fútbol dentro de nuestra liga. Qué manera de jugar fútbol que tienen mis jugadores, es un placer verlos”, acotó.

En total, Atlético Grau cuenta con tres puntos en la Copa Sudamericana, producto de tres empates: ante Sportivo Luqueño (2) y Gremio. El resto de partidos consumó derrotas, pero no fueron resultados abultados, para respaldo de las palabras de Ángel Comizzo.

Cabe resaltar que, por disposición de las autoridades y normativas de Conmebol, Atlético Grau no pudo ser local en Piura. El estadio Campeones del 36 no cuenta con la iluminación requerida y el caso del Mansiche de Trujillo no pasó por medidas de seguridad. Por esta razón, disputaron los tres partidos en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Grau?

Luego de empatar 1-1 ante Sportivo Luqueño, por la Copa Sudamericana 2025, Atlético Grau volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 18 de mayo desde las 6:00 p.m. y se disputará en el estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR