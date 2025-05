Se vivieron instantes de muchísima tensión en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Todo esto a raíz de la imagen que dejó Luis Ramos en los minutos finales del partido entre América de Cali y Huracán, válido por quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. ¿Qué sucedió y cómo se encuentra el delantero nacional?

Todo se originó en los minutos de reposición, precisamente cuando los ‘Diablos Rojos’ salieron con todo para romper el 0-0 en el marcador y quedarse con los tres puntos. Luego de un saque de esquina ejecutado por Juan Fernando Quintero, las parejas comenzaron a chocar en el área y se instaló la confusión cuando se pudo observar que Ramos había quedado tendido en el suelo.

Sucede que en su afán por despejar el balón, el portero Hernán Galíndez terminó dándole un rodillazo a ‘Lucho’, obstruyendo sus movimientos y dejándolo aparentemente inconsciente en el terreno de juego. Esto inmediatamente alarmó a los medios del América de Cali, quienes ingresaron raudos para atender al exfutbolista de Cusco FC.

La conmoción se agravó aún más cuando Ramos no fue capaz de salir por sus propios medios, necesitando la ayuda de los camilleros para ser retirado. A parir de ahí, muchas dudas se generaron respecto a su estado de salud y cuál sería su diagnóstico luego de tremendo choque.

Luis Ramos lleva dos goles en la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

La calma llegó para los hinchas del América de Cali y los familiares de Luis, cuando se le vio en mejores condiciones en zona mixta, declarando para los medios de comunicación con total normalidad. Claramente lo peor ya había pasado y el choque con Galíndez no llegó a mayores.

Ya en frío, Luis Ramos charló con América En La Red y explicó qué fue lo que sucedió en aquellos minutos de mucha conmoción en el Olímpico Pascual Guerrero, donde los espectadores y televidentes pensaron lo peor. El delantero narró el accidental choque con Galíndez y cómo se sintió al ser retirado del campo.

“En la última jugada salió Galíndez y me pega con la rodilla en la cabeza. No veía nada, veía borroso, me paré para poder seguir y no podía más. Me mareé mucho y me tuve que sentar. Gracias a Dios ya estoy bien. Me sacaron exámenes ahí y ya estoy bien”, aclaró ante la prensa colombiana.

Con este resultado, América de Cali perdió la posibilidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana de manera directa, por lo que ahora está obligado a vencer a Racing de Montevideo en la última jornada para coger el cupo a los play-offs. Ramos, quien disputó los cinco partidos que llevan en la fase de grupos –solo uno como titular–, registra dos goles en la competición.

Luis Ramos está a préstamo en América de Cali por toddo el 2025. (Foto: América de Cali)

¿Cuándo volverá a jugar América de Cali?

Luego de empatar por 0-0 con Huracán por la Copa Sudamericana, América de Cali volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Unión Magdalena, en el compromiso correspondiente a la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 18 de mayo desde las 8:15 p.m. y se disputará en el Estadio Sierra Nevada.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Win Sports en exclusiva para todo el territorio colombiano, además de su versión de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

