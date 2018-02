'Chanchita' Gonzales y Farid 'Jasani': terribles confusiones en Fox Sports con jugadores de Sport Rosario

Los torneos internacionales para los clubes peruanos siempre están cargados de anécdotas por las transmisiones de Fox Sports. Esta vez fue el turno de los jugadores de Sport Rosario Christofer Gonzales y Farid Jasaui , que sufrieron con la pronunciación de sus apellidos o apodos.

Durante la transmisión del partido por la señal de Fox Sports 3, la dupla conformada por Julián Fernández (Narrador) y Federico Bueno (Comentarista) confundieron el apelativo del exvolante de Colo Colo. Ya o era 'Canchita' sino 'Chanchita'.

Sport Rosario vs. Cerro debutaron en Huaraz por la Copa Sudamericana

Pero no fue el único, porque el volante izquierdo del cuadro canalla también vivió una confusión con su apellido. No era Jasaui sino 'Jasani'. Y para cerrar con los errores de pronunciación, el volante Christian Adrianzén pasó a llamarse "Adrienzen". Un error de pronunciación que no pasó desapercibido.

Minutos después, antes de que acabe el primer tiempo,los encargados de la transmisión del partido corrigieron el error con los dos primeros jugadores, aunque Adrianzén siguió siendo llamado de forma incorrecta.

Sport Rosario y Cerro de Uruguay jugaron en Huaraz por la ida de la Copa Sudamericana. La vuelta está programada para el 7 de marzo, en Montevideo, a las 5:15 de la tarde (hora peruana)

