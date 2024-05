¿Te lo vas a perder? Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO hoy, miércoles 29 de mayo, en el Estadio Olímpico de la Universidad Central, por la fecha 6 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2024. El partido está programado para iniciar a las 5:00 p.m. (hora en Perú, 7:00 p.m. en Argentina y Brasil) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El ‘Pedacito de Cielo’ quiere culminar con una victoria, a pesar de ya estar eliminado del certamen. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Deportivo Garcilaso Vs. Metropolitanos. (Video: Conmebol Sudamericana 2024)