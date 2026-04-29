Cienciano vs. Atlético Mineiro se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DIRECTV tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible mediante distintos cableoperadores. Además, los aficionados podrán seguirlo vía streaming a través de DGO. Eso sí, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata. El choque está pactado para este martes 29 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el estadio de Cienciano.

Cienciano vs Atlético Mineiro. (Video: Cienciano)
Cienciano vs Atlético Mineiro. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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