Desde el estadio de Cienciano, Cienciano vs. Atlético Mineiro EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana, válido por la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DIRECTV, canal que se podrá ver mediante distintos cableoperadores. Asimismo, si quieres seguirlo por internet, deberás acceder a DGO mediante suscripción. Toma en cuenta que Pelota Libre TV es una señal pirata y no recomendamos su uso. El choque se disputará este martes 29 de abril desde las 7:30 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Cienciano vs Atlético Mineiro chocan por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
Cienciano vs Atlético Mineiro chocan por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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