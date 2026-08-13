vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 13 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la transmisión de ESPN vía Disney Plus Premium, DIRECTV, DGO y Claro TV. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Botafogo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la transmisión de ESPN vía Disney Plus Premium, DIRECTV, DGO y Claro TV. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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