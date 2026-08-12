Cienciano vs. Botafogo se enfrentan este jueves 13 de agosto, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco, Perú). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Cienciano llega a este compromiso con el envión de una de las remontadas más importantes de su reciente historia internacional. El equipo cusqueño perdió 2-0 ante Lanús en Argentina por la ida de los play-offs, pero consiguió darle vuelta a la serie en el Cusco con un contundente 4-0, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final con un marcador global de 4-2. Carlos Garcés y Alejandro Hohberg fueron protagonistas de aquella noche al marcar dos goles cada uno.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo llega al partido con una derrota reciente en el Torneo Clausura. Cienciano cayó 1-0 ante Alianza Atlético el pasado fin de semana, resultado que interrumpió su camino en el campeonato peruano justo antes de afrontar uno de los desafíos más importantes de su calendario. Ahora, el objetivo será recuperar sensaciones rápidamente y trasladar a la Copa Sudamericana la fortaleza que mostró en el Garcilaso frente a Lanús.

El principal argumento de Cienciano estará precisamente en jugar en Cusco, donde la altitud vuelve a ser un factor determinante para cualquier visitante. Botafogo deberá adaptarse a los más de 3.300 metros sobre el nivel del mar del escenario cusqueño, mientras que el ‘Papá de América’ intentará aprovechar el conocimiento del terreno y las condiciones para conseguir una ventaja que le permita viajar a Brasil con mayores posibilidades de clasificación.

Alejandro Hohberg viene destacando como uno de los mejores jugadores de Cienciano. (Foto: Cienciano)

Botafogo, por su parte, afronta la eliminatoria después de haber terminado como líder de su grupo y con la mejor campaña general de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, condición que le permite cerrar la serie como local en el Estadio Nilton Santos. El conjunto brasileño, por tanto, buscará sacar un resultado positivo en Cusco para trasladar la presión a Cienciano en el partido de vuelta.

El equipo de Río de Janeiro también ha tenido movimientos importantes en los últimos días. Una de las novedades más recientes es la continuidad de Alex Telles, lateral izquierdo e ídolo del club, quien renovó su contrato por dos temporadas más. El futbolista, que regresó al Botafogo en este ciclo, se mantiene como una de las piezas de experiencia para un plantel que afrontará una serie exigente fuera de casa.

No obstante, Botafogo tendrá una baja sensible para el duelo en Cusco. El mediocampista colombiano Jordan Barrera sufrió una lesión en el clásico ante Fluminense y no estará disponible para el compromiso frente a Cienciano. La ausencia representa un problema para el entrenador Franclim Carvalho, especialmente porque Barrera había sido incorporado como una alternativa de desequilibrio en el mediocampo ofensivo.

Alex Telles es una de las figuras de Botafogo y es fijo en el equipo titular frente a Cienciano. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan este jueves 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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