Kevin Becerra sacó un balón en la línea en el Cienciano vs. Botafogo. (Video: DSports)
Kevin Becerra sacó un balón en la línea en el Cienciano vs. Botafogo. (Video: DSports)

Cienciano coqueteó seriamente con un resultado peligroso en el Estadio Nilton Santos, pero la oportuna aparición de Kevin Becerra evitó que se acercara en la serie con el 2-0. En un pasaje del encuentro donde el cuadro brasileño apretaba el acelerador, las dudas defensivas volvieron a aflorar en la última línea del conjunto imperial. Una nueva desconexión en el fondo y una salida en falso del guardameta dejaron la portería a merced del ataque carioca; sin embargo, cuando el esférico se dirigía hacia las redes, el central ecuatoriano sacó su mejor recurso y despejó el peligro sobre la misma raya de gol, regalándole un respiro a los cusqueños en esta vuelta de octavos de final.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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