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¡Casi llega el segundo! Kevin Becerra sacó un balón en la línea en el Cienciano vs. Botafogo
¡Casi llega el segundo! Kevin Becerra sacó un balón en la línea en el Cienciano vs. Botafogo
Otra vez una desconcentración en el arco le dio espacio al cuadro brasileño para meterse hasta el área, donde el portero Ítalo Espinoza volvió a salir mal dejando que balón se acerque, fue Becerra quien terminó sacándola de la línea.
Kevin Becerra sacó un balón en la línea en el Cienciano vs. Botafogo. (Video: DSports)
Cienciano coqueteó seriamente con un resultado peligroso en el Estadio Nilton Santos, pero la oportuna aparición de Kevin Becerra evitó que Botafogo se acercara en la serie con el 2-0. En un pasaje del encuentro donde el cuadro brasileño apretaba el acelerador, las dudas defensivas volvieron a aflorar en la última línea del conjunto imperial. Una nueva desconexión en el fondo y una salida en falso del guardameta Ítalo Espinoza dejaron la portería a merced del ataque carioca; sin embargo, cuando el esférico se dirigía hacia las redes, el central ecuatoriano sacó su mejor recurso y despejó el peligro sobre la misma raya de gol, regalándole un respiro a los cusqueños en esta vuelta de octavos de final.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.