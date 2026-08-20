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¡Mala coordinación! Gol de Danilo Pereira puso el 1-0 del Botafogo vs. Cienciano
¡Mala coordinación! Gol de Danilo Pereira puso el 1-0 del Botafogo vs. Cienciano
Una dudosa salida del portero Espinoza le dio la chance al equipo brasileño de marcar un gol con la pelota que llegó con el arco en solitario. Acorta la distancia con el cuadro cusqueño, en menos de 10 minutos iniciado el partido.
Gol de Danilo Pereira puso el 1-0 del Botafogo vs. Cienciano. (Video: DSports)
Falta de tensión competitiva en el inicio y castigo inmediato a la última línea de Cienciano en Brasil. Botafogo rompió el cero en el Estadio Nilton Santos explotando la viveza en la reanudación del juego. Montoro apuró el cobro de una infracción y metió un pase largo y profundo a espaldas de los centrales cusqueños, quienes quedaron totalmente descolocados y sin referencia de marca. Danilo Pereira atacó el balón con ventaja, le ganó el duelo en el achique a un dubitativo Ítalo Espinoza y empujó el esférico con total tranquilidad para inaugurar la cuenta en esta llave de octavos de la Copa Sudamericana.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.