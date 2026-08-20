Gol de Danilo Pereira puso el 1-0 del Botafogo vs. Cienciano. (Video: DSports)
Gol de Danilo Pereira puso el 1-0 del Botafogo vs. Cienciano. (Video: DSports)

Falta de tensión competitiva en el inicio y castigo inmediato a la última línea de en Brasil. Botafogo rompió el cero en el Estadio Nilton Santos explotando la viveza en la reanudación del juego. Montoro apuró el cobro de una infracción y metió un pase largo y profundo a espaldas de los centrales cusqueños, quienes quedaron totalmente descolocados y sin referencia de marca. atacó el balón con ventaja, le ganó el duelo en el achique a un dubitativo Ítalo Espinoza y empujó el esférico con total tranquilidad para inaugurar la cuenta en esta llave de octavos de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS