Luego de una sorprendente victoria por 6 a 1 ante Botafogo, Cienciano buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana el jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El combinado que actualmente dirige Horacio Melgarejo ganó el título hace 23 años y anhela repetir aquella hazaña en esta temporada.

En ese contexto, Sergio ‘Checho’ Ibarra, exfutbolista del ‘Papá’ y embajador de Inkabet, analizó lo que podría ocurrir en este duelo decisivo.

“La serie todavía no está definida. Pese a la importante victoria, en Brasil estos equipos salen a matar desde el inicio. Ir a Río de Janeiro pensando que la clasificación está asegurada sería un error. Cienciano debe plantear un partido inteligente”, sostuvo Ibarra.

Asimismo, considera que el desafío para el ‘Rojo Matador’ no pasa por defenderse durante los 90 minutos. Su propuesta apunta a aprovechar los espacios que inevitablemente deberá dejar el ‘Fogão’ en la búsqueda de la remontada. “Si fuera jugador de Cienciano en la actualidad, esperaría en tres cuartos de cancha a los brasileños. No me tiraría atrás, porque estos clubes, si les dejas un espacio, te aniquilan. Allá en Brasil, no hay factores de ventaja como la altura. Será importante un planteamiento inteligente de Melgarejo”, añadió el embajador de Inkabet.

Matías Succar comanda un plantel que desea volver a brillar

Succar, el delantero de 27 años, tuvo un complicado 2025 en Alianza Lima, donde no logró anotar y fue cuestionado por los hinchas. No obstante, el reciente hat-trick frente a Botafogo representa un importante impulso anímico de cara al resto de la temporada.

“El goleador vive de convertir. Cuando los resultados no llegan, los hinchas lo critican. En su juego contra Botafogo, como ‘9’, Succar demostró su capacidad y este desempeño fortalecerá a Cienciano”, apuntó ‘Checho’.

Tras la victoria obtenida en Cusco, Cienciano podría sumar una nueva estadística a su favor en el duelo de vuelta. Si repite el triunfo del primer partido, igualará a Sporting Cristal como el equipo peruano con más triunfos sobre conjuntos brasileños en torneos de Conmebol.

En cuanto a las cuotas de Inkabet, una victoria de los cusqueños paga 21.00, mientras que un triunfo de Botafogo ofrece 1.11. Por su parte, el empate tiene una cuota de 9.50.