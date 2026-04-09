vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 9 de abril desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Uruguay) y tendrá lugar en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay).

Cienciano vs. Juventud se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Juventud se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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