vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Cienciano vs. Lanús por la ida de play-offs de la Sudamericana (Video: ESPN)
Cienciano vs. Lanús por la ida de play-offs de la Sudamericana (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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