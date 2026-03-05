se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la Fase Preliminar de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 5 de marzo desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano vs. Melgar juegan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Melgar juegan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

TAGS RELACIONADOS