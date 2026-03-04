Cienciano vs. Melgar se enfrentan por la Copa Sudamericana, este jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.
Cienciano y FBC Melgar volverán a protagonizar el Clásico del Sur en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, en un enfrentamiento que definirá cuál de los dos clubes avanzará a la fase de grupos del torneo continental.
Melgar sufrió un traspié en la jornada cinco del Torneo Apertura y cayó 2-1 ante los Chankas. Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Máximo Reynoso suma tres victorias y dos derrotas en cinco fechas, ubicándose en el quinto lugar de la Liga 1 con nueve unidades.
La realidad es distinta para Cienciano, que llega motivado tras imponerse 3-2 en el clásico del Cusco frente a Deportivo Garcilaso. El equipo cusqueño registra hasta el momento dos triunfos, dos derrotas y un empate, colocándose en la sexta posición con siete unidades.
El historial reciente entre ambos pesa a favor del equipo arequipeño: en la edición 2022 de la Copa Sudamericana, Melgar y Cienciano ya se enfrentaron en la misma instancia. Tras empatar 1-1 en el partido de ida en Cusco, el rojinegro ganó 1-0 en Arequipa y logró la clasificación, un antecedente que añade picante a este nuevo cruce.
Cienciano vs Melgar: horarios del partido
El encuentro entre Cienciano vs. Melgar se disputará este jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.
Cienciano vs Melgar: canales de TV en el mundo
La transmisión del partido entre Cienciano vs. Melgar estará a cargo de DIRECTV para toda Latinoamérica, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- “Hubo contacto”: CONAR liberó audios VAR del Universitario vs. FC Cajamarca en jugada sobre Arley Rodríguez
- Con un “¡Arriba Perú!”, Matías di Benedetto recibió la nacionalidad peruana y será inscrito en Universitario
- Jean Ferrari busca mejorar el arbitraje: “Habrá una reunión del comando técnico con la CONAR”
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones