Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan este jueves 17 de septiembre desde las 7:30 p.m. en el estadio Centenario, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Tras imponerse por 2-0 en el partido de ida disputado en Cusco, Cienciano afrontará este jueves una prueba decisiva ante Montevideo City Torque. El equipo de Horacio Melgarejo llega a Montevideo con una ventaja importante y buscará cerrar la serie para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará desde las 7:30 p.m. en el Estadio Centenario.

El ‘Papá’ viene protagonizando una campaña internacional que ilusiona a sus hinchas. Luego de eliminar a Botafogo en octavos de final con un contundente 6-2 global, el cuadro cusqueño volvió a hacerse fuerte en casa y sacó dos goles de ventaja ante el conjunto uruguayo. Cristian Souza y Maximiliano Amondarain fueron los encargados de marcar en la ida.

La principal tarea para Melgarejo será mantener la concentración durante los 90 minutos. Cienciano sabe que todavía queda un partido y que Montevideo City Torque saldrá desde el inicio en busca de recortar la diferencia. El conjunto imperial tendrá que administrar la ventaja sin renunciar a buscar un gol que pueda complicar todavía más el panorama para los locales.

Una de las novedades para esta revancha será el regreso de Gerson Barreto. El volante no pudo participar en el partido de ida debido a la acumulación de tarjetas amarillas, por lo que quedó suspendido para aquel compromiso. Su vuelta representa una alternativa importante para Melgarejo en la mitad de la cancha.

Del otro lado estará un Montevideo City Torque obligado a remontar. El equipo uruguayo necesita ganar por al menos dos goles para igualar la serie y forzar la definición desde el punto penal, mientras que una diferencia mayor le permitiría avanzar directamente a semifinales. Por ello, se espera que tome la iniciativa desde el arranque en el Centenario.

El cuadro dirigido por Marcelo Méndez, además, cuenta con un dato que puede darle confianza: nunca perdió como local en la Copa Sudamericana. En sus nueve partidos disputados en casa por este torneo, registra seis victorias y tres empates. Sin embargo, deberá romper la resistencia de un Cienciano que llega con una ventaja de dos goles.

La historia también juega a favor del conjunto cusqueño. Según CONMEBOL, Cienciano nunca quedó eliminado en una competición continental después de ganar el partido de ida de una serie, con seis antecedentes previos. Ahora buscará extender esa estadística y dar otro paso hacia una posible nueva semifinal internacional, 23 años después de su histórico título de 2003.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan este jueves 17 de agosto por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, el partido podrá ser seguido en todo el Perú a través de DIRECTV, disponible también en cableoperadoras como Claro TV y Movistar TV. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming en L1 Max, mediante su servicio de paga. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás seguir todos los detalles del partido a través de la web de Depor.