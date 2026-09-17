¡Se calentó todo! Jugadores de Cienciano fueron a buscar a los de Montevideo City tras el final. (Video: ESPN)
¡Se calentó todo! Jugadores de Cienciano fueron a buscar a los de Montevideo City tras el final. (Video: ESPN)

quedó eliminado de la de manera insólita tras caer 3-0 ante y perder 3-2 en el marcador global. Tras el final del encuentro, algunos jugadores del ‘Papá’, entre ellos Gonzalo Aguirre, buscaron a los futbolistas del cuadro uruguayo debido a sus efusivas celebraciones luego del tercer tanto. El defensor tuvo que ser calmado por Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque. Por su parte, Horacio Melgarejo intentó apaciguar los ánimos y, tras el pitazo final, se acercó al estratega uruguayo para saludarlo y felicitarlo por la clasificación.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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