se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DIRECTV tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 5 de mayo desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Polideportivo Misael Delgado.

Cienciano vs. Puerto Cabello por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Puerto Cabello por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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