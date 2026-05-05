Cienciano vs. Puerto Cabello. (Foto: Getty Images)
Cienciano vs. Puerto Cabello. (Foto: Getty Images)
Cienciano vs. Puerto Cabello por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Puerto Cabello por la Copa Sudamericana. (Video: Cienciano)

¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 4 de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 5 de mayo del 2026: DIRECTV y beIN SPORTS, además de DGO en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con una hora más en Chile).

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS