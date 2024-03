La euforia, después de la emoción de los disparos desde los 12 pasos. Deportivo Garcilaso consiguió su primera clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de vencer en tanda de penales a ADT. Precisamente, en la recta final del compromiso, Diego Penny se convirtió en el héroe del conjunto cusqueño, al atajar dos disparos (a Alex Rambal y Joao Rojas), permitiendo así el pase de su equipo, en un momento en el que, tanto el jugador como el club, necesitaban esa inyección anímica.

Y es que, pese a ser uno de los agentes cruciales para el cuadro imperial en el choque del último martes, lo cierto es que Penny no estuvo atravesando su mejor momento al inicio de la temporada, con las tres expulsiones que tuvo en los duelos frente a UTC (fecha 1), Cusco FC (fecha 4) y Alianza Atlético (fecha 6), sumado al hecho de que el ‘Garci’ se ubica en el puesto 17 de la tabla con una victoria y cinco derrotas.

Por ello, el haber obtenido la clasificación en su casa y con sus hinchas sirvió para elevar el espíritu del equipo. “Feliz de haber pasado, el partido fue muy reñido. Ellos tuvieron chances y nosotros también. La tanda de penales me tocó tapar dos, pero contento por mis compañeros”, narró el guardameta a DSports.

Bajo esta línea, dio detalles de cómo vivió el compromiso, el cual culminó sin goles al término de los 90′, por lo que sí o sí se debía definir el pase por penales. “En este tipo de partidos donde el partido se dio de ida y vuelta, tuvimos opciones ellos también. Fue muy bueno para la gente que vio el partido y la tanda de penales es una ruleta, donde me tocó tapar dos, pero los compañeros también patearon de la mejor manera”, indicó.

Respecto a su presente en D. Garcilaso, admitió que “tuve un inicio de año complicado, me han expulsado tres veces en cuatro partidos, pero creo que Dios me tenía algo guardado y hoy me demuestra que está conmigo”. A la fecha, acumula cinco partidos disputados (incluyendo el choque de la Sudamericana), dos encuentros imbatidos y 354 minutos en campo.

Deportivo Garcilaso es el primer clasificado de Perú a la serie de grupos, mientras que el segundo cupo se definirá entre César Vallejo y Sport Huancayo, este jueves en el estadio Mansiche. El ganador de dicho compromiso junto al elenco cusqueño deberán esperar al 18 de marzo, fecha en la que se realizará el sorteo de grupos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, a fin de conocer a sus próximos rivales.

¿Qué se viene para D. Garcilaso?

Luego del duelo por la Sudamericana, Deportivo Garcilaso se queda en Cusco para preparar el duelo que sostendrá frente a Universitario de Deportes, por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo es crucial, pues el equipo se ubica en el puesto 17 del campeonato y requiere de un triunfo en casa para salir de la zona final de la tabla de posiciones.

Pese a este mal momento, el equipo tiene como ventaja para el choque ante los cremas la altura, un hecho que podría jugarles a favor, siempre y cuando puedan mantener el control del balón, como en su momento lo hizo UTC en la fecha 5. Dicho partido podrá ser visto por la señala de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se encuentra en la parrilla de canales de DirecTV, Claro TV y BestCable, así como vía streaming por Liga1 PLAY.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO