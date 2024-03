El futbolista venezolano llegó al Perú procedente de Portugal el viernes en horas de la noche después de resolver de mutuo acuerdo con Boavista el contrato que los unía hasta fines del año 2025. Tras ello, y previa firma, logró incorporarse al club Alianza Lima hasta fines del año 2024. El delantero de 21 años, al día siguiente de su arribo, pasó los exámenes médicos y después fue anunciado por la institución de La Victoria como nuevo jugador del plantel.

El lunes todos creyeron que Jeriel De Santis iba a tener su primera sesión de entrenamiento e iba a conocer a sus nuevos compañeros; sin embargo, ello no fue posible. La primera información que Depor tuvo fue que ”todavía no se iba a sumar a los entrenamientos”. Minutos después, tuvimos la información completa. El jugador viajó con destino a su natal Venezuela en horas de la mañana con la finalidad de lograr documentación esencial en el proceso que está siguiendo para tener la nacionalidad, lo cual es obligatorio para jugar el torneo.

Y es que, a la fecha, el club Alianza Lima completó la relación de seis jugadores extranjeros para jugar la temporada 2024. Contrató a los argentinos Adrián Arregui y Juan Pablo Freytes, a los panameños Cecilio Waterman y Jiovany Ramos, al uruguayo Sebastián Rodríguez y se le renovó el contrato al sirio Pablo Sabbag. Para mala fortuna del jugador y de la institución blanquiazul, el ‘Jeque’ se lesionó gravemente el tobillo mientras participaba en la Copa Asia con la selección de Siria y estará ausente entre cuatro o cinco meses, el tiempo que tardará la recuperación luego de la operación a la que se sometió en Estados Unidos luego de ser evaluado por diversos especialistas. Es en ese marco que los aliancistas lograron el contrato del futbolista venezolano Jeriel De Santis, quien jugará como peruano luego de lograr la nacionalidad por parentesco, dado que su madre es nacida en el Perú.

Este diario pudo conocer que, a más tardar el día viernes, el jugador estará de regreso al país y que lo hará en compañía de su madre que radica en Venezuela . Una vez en la capital, el jugador y la mamá se involucrarán plenamente en las gestiones para que el jugador adquiera la nacionalización, requisito ineludible para poder jugar el campeonato. “Muy feliz de poder llegar al más grande de Perú. Agradecido por la oportunidad y muy motivado para lo que se viene, vamos Arriba Alianza”, escribió el delantero venezolano en su cuenta de Instagram horas después de la presentación singular que tuvo por parte de la institución blanquiazul. En una exclusiva que concedió a diario Depor, De Santis indicó que anhela tener en Alianza la regularidad que no tuvo en Boavista últimamente. Vino a salir campeón.

“No tenía la posibilidad de salir, pero el presidente del club me dio la oportunidad. Él sabía que no iba a jugar y por esa razón me dio la oportunidad. Espero poder jugar más y tener la continuidad que necesito”, le dijo De Santis a Depor. En la misma nota, el ex Caracas FC y FC Cartagena, desmintió que Alianza haya pagado 250 mil euros para comprar su pase. El llegó a la institución en calidad de jugador libre, tras resolver su contrato con Boavista de mutuo acuerdo. ¿Cuándo debutará con Alianza? Tiene varios días más para regularizar toda la documentación hasta tener el DNI. En paralelo, durante los trabajos, deberá de convencer al entrenador Alejandro Restrepo de que su ingreso será importante para ganar los próximos partidos del torneo descentralizado en la búsqueda del campeonato nacional 2024.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para el sábado 9 de marzo desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 10.





