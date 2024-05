Deportivo Garcilaso vs. Lanús chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV Sports por la cuarta jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2024. Este compromiso está programado para este jueves 9 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El elenco cusqueño tiene como reto sumar de a tres en el duelo de esta semana. Tras el último empate ante Cuiabá, los dirigidos por Bernardo Redín deberán aprovechar la altura que tendrán a su favor para volver a sumar de a tres, como lo hicieron frente a Metropolitanos, al inicio del campeonato. Solo si ganan, podrán escalar a zona de clasificación, pues hasta el momento acumulan una victoria y un cotejo igualado.

Por su parte, Lanús se preparan para un encuentro de mucha intensidad y desgaste desde lo físico ante Deportivo Garcilaso, ya que no está acostumbrado a jugar varios metros sobre el nivel del mar. Como detalle adicional, los argentinos vienen a este partido, luego de ganar a Metropolitanos en Venezuela, el pasado 25 de abril, después de ello, no han tenido duelos oficiales, ya que están a la espera de que arranque la segunda parte del campeonato de su país.

Es preciso señalar que para esta edición de la Copa Sudamericana, tal y como ocurrió en la pasada, los primeros de cada grupo escribirán sus respectivos nombres en los octavos de final de la competencia, mientras que los segundos de cada serie disputarán un ‘Play Off’ con los terceros de Libertadores para avanzar a la misma instancia. Por ahora, Lanús está primero en el Grupo G con 7 puntos, mientras que D. Garcilaso está tercero con 4.

Hablan los protagonistas

Tras el empate en trujillo, el DT de D. Garcilaso, Bernardo Redín, admitió que aún siguen trabajando en instaurar su idea de juego en el equipo (llegó con la temporada ya empezada), pero que van por buen camino. “No hemos sumado lo que queríamos en el torneo, pero no hay tiempo. En la Sudamericana tenemos la posibilidad de ganar el jueves y ponernos segundos en el grupo. Vamos paso a paso, con la ilusión de los dos torneos”, dijo el último fin de semana en conferencia de prensa.

Por su parte, el estratega de Lanús, Ricardo Zielinski, indicó en su último diálogo con los medios sobre cómo enfrentarán el duelo en Cusco, a más de 3,000 m.s.n.m. “Es totalmente diferente jugar en la altura, le pasó a Defensa y Justicia, no es un cuento, tenemos que ser inteligentes, mantener la pelota y no realizar un desgaste innecesario. Hacer un partido corto y no dividir el dominio del balón, trabajamos para afrontar las dificultades con las que nos encortraremos”, señaló.

Último partido entre D. Garcilaso y Lanús

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Sudamericana 11/04/24 Lanús 2-1 D. Garcilaso

Últimos partido de D. Garcilaso

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 04/05/24 CA Mannucci 1-1 D. Garcilaso Liga 1 28/04/24 D. Garcilaso 1-1 Los Chankas Copa Sudamericana 23/04/24 D. Garcilaso 1-1 Cuiabá Liga 1 19/04/24 Cienciano 0-2 D. Garcilaso Liga 1 15/04/24 D. Garcilaso 2-3 Sporting Cristal

Últimos partidos de Lanús

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Sudamericana 25/04/24 Metropolitanos 0-2 Lanús Liga Argentina 16/04/24 Lanús 1-2 Estudiantes Copa Sudamericana 11/04/24 Lanús 2-1 D. Garcilaso Liga Argentina 07/04/24 Racing Club 2-0 Lanús Copa Sudamericana 03/04/24 Cuiabá 1-1 Lanús

Posibles alineaciones

Deportivo Garcilaso: D. Penny; E. Canales, C. Ramos, C. Beltrán, A. Gordillo; D. Ramírez, C. Diez; P Erustes, A. Chicaiza, G. Gentile; A. Ugarriza.

Lanús: A. Aguerre; J. Canale, N. Domínguez, A. Luciatti; J. Joler, R. Loaiza, F. Peña, B. Aguirre; L. Díaz, W. Bou, M. Moreno.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Lanús?

Deportivo Garcilaso vs. Lanús está programado para este jueves 9 de mayo desde las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del viernes 10 de mayo.

¿En qué canal ver Deportivo Garcilaso vs. Lanús?

El compromiso entre Deportivo Garcilaso vs. Lanús por la fecha 4 de la Copa Sudamericana se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, además de su versión de streaming a través de DGO, canales que encontrarás en la parrilla de DirecTV. Asimismo, podrás seguirlo en Tigo Sports.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

