La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 va llegando a su fin y los equipos peruanos buscan la manera seguir sumando puntos en los duelos que restan. De un lado, César Vallejo tiene la responsabilidad de ganar esta noche, en su último partido de local, luego de cuatro derrotas consecutivas. Del otro, Deportivo Garcilaso quiere pelear un triunfo en Brasil, a fin de tentar los play-off. Conoce qué otros partidos se jugarán en esta emocionante jornada.

Partidos del Grupo A

En esta jornada, Defensa y Justicia empezó jugando primero ante Independiente de Medellín, en un duelo parejo que terminó en empate. No obstante, este resultado no le vino bien a los argentinos, pues con ello quedaron lejos de pelear por el ingreso a los play-off. En tanto, los ‘cafeteros’ igualan ahora en 10 puntos con el líder Always Ready, que, si se descuida, puede perder su clasificación directa a octavos.

En tanto, César Vallejo esperó hasta este miércoles para poder competir ante los bolivianos, en un choque que se espera termine en mejores condiciones que el choque ante los colombianos, pues dicho cotejo acabó en goleada contra los ‘poetas’. Guillermo Salas, DT del elenco estudiantil, admitió que están en deuda con los hinchas, aunque sabe lo complicado que Always Ready, que ha mantenido su invicto en el certamen.

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 14 de mayo FINAL Defensa y Justicia vs. I. de Medellín Nolberto ‘Tito’ Tomaghello 15 de mayo 9:00 p.m. César Vallejo vs. Always Ready Mansiche de Trujillo

Tabla de posiciones del Grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Always Ready 4 3 1 0 8 1 7 10 2 DIM 5 3 1 1 12 7 5 10 3 Defensa y Justicia 5 1 2 2 4 7 -3 5 4 César Vallejo 4 0 0 4 3 12 -9 0

Partidos del Grupo G

Este miércoles se llevarán a cabo los dos partidos del grupo G, primero el de Lanús (que llega luego de ganar por 2-0 al elenco cusqueño) vs. Metropolitanos FC (Que hasta la fecha no ha logrado sumar punto alguno en el certamen). Dicho compromiso se jugará desde las 5:00 p.m. en el estadio Ciudad de Lanús. El segundo cotejo será el de Cuiabá vs. Deportivo Garcilaso, que se disputará desde las 7:00 p.m. en el Arena Pantanal.

El cuadro brasileño se ubica en segundo puesto en la tabla con 8 puntos, por lo que una victoria lo posicionaría en el primer lugar, siempre y cuando los argentinos pierdan o empaten. En tanto, el combinado imperial está con cuatro unidades, por lo que solo ganando los choques restantes podría acceder a los play-off, aunque a la espera del último encuentro de Cuiabá ante Lanús.

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 15 de mayo 5:00 p.m. Lanús vs. Metropolitanos FC Cuidad de Lanús 15 de mayo 7:00 p.m. Cuiabá vs. D. Garcilaso Arena Pantanal

Tabla de posiciones del Grupo G

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Lanús 4 3 1 0 7 2 5 10 2 Cuiabá 4 2 2 0 7 2 5 8 3 Deportivo Garcilaso 4 1 1 2 5 7 -2 4 4 Metropolitanos 4 0 0 4 2 10 -8 0

¿Cuál es el formato de la Copa Sudamericana 2024?

Para la Copa Sudamericana 2024 se respetará el formato que se usó en la temporada pasada, con un partido único en la Fase Nacional y con una fase de ‘play-off’ antes de disputar los octavos de final. En dicha etapa, los transferidos de fase de grupos de Copa Libertadores jugarán contra los segundos de fase de grupos la ‘Suda’, para así conseguir el pase a las rondas finales.

Hay que tomar en cuenta en la primera etapa de esta competición, no se incluyeron a los clubes de Argentina y Brasil, los mismos que fueron integrados en la siguiente etapa de la competencia debido a la decisión tomada por los organizadores de la misma. Desde la fase de grupos se incluirán a los equipos de ambos países, así como a los cuatro equipos eliminados en la tercera fase clasificatoria de la Copa Libertadores.

Los ganadores de cada grupo se clasificarán a los octavos de final. Aquí, los ocho equipos clasificados segundos en la fase de grupos y los ocho terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, disputarán los play-offs de octavos, en partidos de ida y vuelta. Así pues, los ganadores clasificarán directamente a la fase eliminación directa, pasando por octavos, cuartos y semifinales, hasta llegar a la gran final.





