César Vallejo vs. Always Ready se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2024. El compromiso se llevará a cabo este miércoles 15 de mayo desde las 9:00 p.m. en el estadio Mansiche y podrá ser visto por la señal de ESPN. Los ‘poetas’ quieren sumar una victoria de local, luego de una racha negativa en este certamen; no obstante, enfrentar al elenco boliviano, así sea en el llano, será complicado, ya que han mantenido resultados positivos tanto en el campeonato de su país como a nivel continental.

César Vallejo llega a este cotejo, luego de empatar 1-1 frente a Los Chankas, por la fecha 15 del Torneo Apertura. Si bien fue un partido parejo, siendo los ‘poetas’ quienes abrieron el marcador a los 17′ con gol de Jairo Vélez, antes de que concluya la primera mitad, el cuadro andahuaylino terminó por igualar y mantener ese resultado hasta el final.

En el plano internacional, el equipo no ha logrado sumar punto alguno. Las cuatro derrotas consecutivas en esta instancia ha hecho que el club pierda toda oportunidad de pensar en una posible clasificación, al quedar en último lugar y con nueve goles en contra.

Always Ready, por su parte, llega a este encuentro con una victoria a cuestas, tras vencer por la mínima a Blooming, por la segunda fase del torneo boliviano. Además, acumula tres victorias y un empate en la Sudamericana, lo que le ha permitido quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones del Grupo A.

Hablan los protagonistas

Tras el último duelo por Copa ante Independiente de Medellín, los ‘poetas’ perdieron la chance de una posible clasificación, ya con ello acumularon cuatro derrotas en el certamen y una significativa cantidad de goles en contra. “Es un partido que duele, no estaba en los planes perderlo y tampoco perderlo así con un marcador tan amplio”, confesó el estratega Guillermo Salas, al término de aquel encuentro en el Mansiche.

Pese a ello, el cuadro trujillano buscará quedarse con los tres puntos, un hecho que lo tiene claro el DT de Always Ready: “Nosotros estamos con la mentalidad de hacer un buen partido. César Vallejo es un rival de cuidado, desafortunadamente le ha ido mal y nosotros somos un equipo competitivo, vamos a ver el ambiente del partido, hay que controlarlo y neutralizarlo”.

Último partido de César Vallejo vs Always Ready

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Sudamericana 25/04/24 Always Ready 2 - 0 César Vallejo

Últimos cinco partidos de César Vallejo

Últimos cinco partidos de Always Ready

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Always Ready?

El partido entre César Vallejo vs. Always Ready está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. Always Ready?

El partido entre César Vallejo vs. Always Ready se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de DSports y de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán César Vallejo vs. Always Ready?





