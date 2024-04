Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la primera jornada de la fase de grupos de Copa Sudamericana en un encuentro no apto para cardiacos que promete emociones en ambas porterías desde el minuto inicial de la contienda que marcará el debut absoluto del ‘Pedacito de Cielo’ en torneos internacionales, luego de la gran temporada 2023 que logró y tras vencer a ADT de Tarma en la etapa previa de la competencia.

Si bien los imperiales quieren regalarle una nueva alegría a sus hinchas, saben que el oponente de turno ya posee experiencia internacional, por lo que tomarán sus precauciones para no verse sorprendidos y llevar a cabo el plan trabajado a lo largo de la semana de entrenamientos.

Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos está programado para este jueves a las 5:00 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star Plus canales que se emite por la señal de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Historial entre Deportivo Garcilaso y Metropolitanos

Cabe resaltar que es la primera vez que Deportivo Garcilaso y Metropolitanos se enfrentarán por la Copa Sudamericana, por lo que ambas escuadras saldrán con todo en búsqueda del triunfo que les permita iniciar con el pie derecho el historial deportivo entre los dos elencos.

¿Cómo llegan Deportivo Garcilaso y Metropolitanos?

Deportivo Garcilaso llega a este encuentro en el decimosexto lugar de la Liga 1 Te Apuesto, con siete puntos, luego de cosechar dos triunfos, un empate y seis derrotas a lo largo de los nueve encuentros disputados en Torneo Apertura, teniendo un inicio irregular de temporada.

El cuadro de Metropolitanos, por su parte, se ubica en la octava casilla del torneo de Primera División de Venezuela con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos igualdades y cuatro caídas en lo que va de disputado del campeonato. Además, su último encuentro lo perdió 2-0 ante Deportivo Táchira, por lo que llega obligado a sacar un buen resultado ante los imperiales.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos?

El encuentro entre Deportivo Garcilaso y Metropolitanos está programado para este jueves 4 de abril a las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., en México a las 4:00 p.m., mientras que en España a las 12:00 a.m. del viernes 5.

¿En qué canal ver Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos se disputará en el estadio Garcilaso de la Vega y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN y Star Plus, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juegan Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos?

¿Cuál es el pronóstico para el Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos?

Si bien no hay un claro favorito para este encuentro, Deportivo Garcilaso parte con una ligera ventaja sobre Metropolitanos en la previa del partido por Copa Sudamericana debido a su actualidad. Además, el factor altura también podría jugar en favor de los cusqueños, quienes esperan sumar tres puntos de oro en su debut.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.