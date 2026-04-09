Desde el Estadio Centenario, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la fecha 1 de la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 9 de abril desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Uruguay).

DIRECTV transmitirá el partido entre Cienciano vs. Juventud. (Video: Cienciano)
DIRECTV transmitirá el partido entre Cienciano vs. Juventud. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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