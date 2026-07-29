Desde el Estadio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil), Sporting Cristal vs. RB Bragantino se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana 2026, válido por la vuelta de los play-offs. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal al que se tiene acceso pagando el servicio de DIRECTV, además de su versión digital por DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 29 de julio desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Sporting Cristal vs. RB Bragantino: previa del partido

Sporting Cristal llega con la convicción de que puede competir de igual a igual en territorio brasileño. En la ida mostró solidez defensiva y generó las ocasiones de mayor peligro, aunque la falta de eficacia le impidió sacar ventaja. Durante los últimos entrenamientos, Roberto Mosquera insistió en mejorar la definición y mantener el orden táctico para intentar sorprender a uno de los equipos más fuertes del Brasileirao.

Por su parte, RB Bragantino confía en cambiar la imagen que dejó en el Estadio Nacional y aprovechar el respaldo de su afición para imponer condiciones desde el inicio. El cuadro paulista sabe que la igualdad conseguida como visitante le permite definir la llave en casa, aunque es consciente de que Sporting Cristal ya ha demostrado que puede complicarlo cuando encuentra espacios para atacar.

El ganador de la serie obtendrá el boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde lo espera Atlético Mineiro. Con ese premio en juego, Sporting Cristal buscará una actuación histórica en Brasil para seguir con vida a nivel internacional, mientras que RB Bragantino intentará confirmar su favoritismo y evitar una eliminación en condición de local.

¿Cómo ver DSports por DIRECTV para seguir Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

La transmisión del partido de vuelta entre Sporting Cristal y RB Bragantino estará disponible en exclusiva por DSports, canal deportivo de DIRECTV. Si eres cliente del servicio de televisión satelital, solo debes sintonizar la señal de DSports a la hora del encuentro para seguir todas las incidencias desde el estadio Nabi Abi Chedid.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino por DGO?

Los aficionados que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Solo es necesario iniciar sesión con una cuenta activa y acceder a la señal en vivo de DSports, disponible desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles.

¿Qué dispositivos son compatibles con DGO?

DGO permite ver la programación de DSports desde una amplia variedad de dispositivos. La plataforma es compatible con teléfonos Android y iPhone, tablets, computadoras mediante navegadores web, Smart TV, Android TV, Google TV, Apple TV y otros equipos compatibles con la aplicación oficial de DGO.

¿Qué necesito para ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino por DGO?

Para acceder a la transmisión en vivo, solo debes contar con una suscripción activa a DGO o ser cliente de DIRECTV con acceso a la plataforma. Una vez iniciada la sesión, podrás ingresar a la señal de DSports y disfrutar del partido en directo desde cualquier lugar con conexión a internet.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino. (Video: Sporting Cristal)