Sporting Cristal vs. RB Bragantino chocan este miércoles 29 de julio, por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El conjunto dirigido por Roberto Mosquera viajó a Brasil con la obligación de conseguir un triunfo o imponerse en una eventual definición por penales si vuelve a igualar en los 90 minutos reglamentarios. En el duelo de ida, Sporting Cristal generó las ocasiones más claras, pero no logró convertir esa superioridad en el marcador, por lo que ahora buscará ser más efectivo frente al arco brasileño.

RB Bragantino, por su parte, intentará aprovechar la localía y el respaldo de su público para inclinar la balanza a su favor. El conjunto paulista dejó buenas sensaciones en Lima por su solidez defensiva y confía en hacerse fuerte en el Nabi Abi Chedid, un escenario donde suele elevar su rendimiento en las competiciones internacionales.

Sporting Cristal llega a esta revancha en medio de un momento irregular en el torneo local, situación que ha incrementado la presión sobre el plantel y el comando técnico. Después de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en la fecha 1 del Torneo Clausura, los rimenses cayeron por 2-1 a manos de Melgar en la segunda jornada.

Uno de los aspectos que más trabajó Roberto Mosquera en los entrenamientos previos fue la eficacia ofensiva y las transiciones rápidas, consciente de que enfrentar a un equipo brasileño como visitante exige aprovechar cada oportunidad de gol. El entrenador también hizo énfasis en mantener el orden defensivo para evitar conceder espacios a un rival con jugadores veloces en ataque.

En el lado brasileño, RB Bragantino buscará imponer un ritmo intenso desde el inicio para hacer valer su condición de local. El equipo paulista intentará controlar la posesión del balón y presionar alto, aunque sabe que Sporting Cristal ha demostrado capacidad para competir fuera de casa en torneos internacionales cuando encuentra espacios para el contragolpe.

La clasificación a los octavos de final representa un objetivo prioritario para ambos clubes. Sporting Cristal quiere volver a instalarse entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana, mientras que RB Bragantino aspira a confirmar su candidatura al título superando una llave que ha resultado mucho más pareja de lo previsto tras el 0-0 registrado en Lima. El ganador de este cruce enfrentará a Atlético Mineiro en la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan este miércoles 29 de julio por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. RB Bragantino, esta estará a cargo de la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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