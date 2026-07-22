Desde el Estadio Ciudad de Lanús, Cienciano vs. Lanús EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana 2026, válido por la ida de los play-offs. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal que se podrá ver por DIRECTV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 22 de julio desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

Cienciano vs. Lanús: previa del partido

Cienciano volverá a la escena internacional este miércoles 22 de julio, cuando visite a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por el partido de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño buscará conseguir un resultado positivo en calidad de visitante para afrontar con ventaja el duelo de vuelta ante su hinchada.

Por su parte, Lanús intentará hacer valer su localía ante su gente para encaminar la clasificación antes de viajar a la altura del Cusco la siguiente semana.

El compromiso se disputará desde las 7:30 p. m. (hora peruana) / 9:30 p. m. (hora argentina) y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada en el certamen continental.

¿Cómo ver DSports para seguir Cienciano vs. Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús será transmitido en vivo de forma exclusiva a través de la señal de DSports (DIRECTV) para Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del duelo de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana a través de este canal deportivo, disponible en el servicio de televisión por suscripción de DIRECTV.

¿Cómo ver Cienciano vs. Lanús por DGO?

Si prefieres seguir el encuentro por internet, la transmisión estará disponible mediante DGO, plataforma que emitirá la señal en vivo de DSports. Solo necesitas contar con una suscripción activa e ingresar desde la aplicación o la versión web para disfrutar del compromiso desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué dispositivos puedo ver DSports por DGO?

Los suscriptores de DGO podrán ver Cienciano vs. Lanús desde teléfonos celulares y tabletas con Android o iOS, computadoras mediante navegadores compatibles, Smart TV, Apple TV, Android TV, Google TV, Amazon Fire TV, Roku y consolas de videojuegos compatibles con la aplicación.

¿Qué necesito para ver Cienciano vs. Lanús en DGO?

Para acceder a la transmisión en vivo, solo debes iniciar sesión con una cuenta activa de DGO que contenga los canales deportivos de DIRECTV. Una vez dentro de la plataforma, ingresa a la guía de canales o a la sección de eventos en directo para seleccionar la cobertura del partido entre Cienciano y Lanús.

Con señal de ESPN, Cienciano vs. Lanús por la ida de play-offs (Video: ESPN)