Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Sudamericana 2026, válido por la . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de DSports, canal que se encuentra en la parrilla de DIRECTV, además de su versión digital en DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 5 de marzo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

DIRECTV transmite el partido entre Cienciano vs. Melgar, por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Cienciano)
