Este jueves 10 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la C. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Con la transmisión de DIRECTV, DSports y DGO, Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Video: Cienciano)
Con la transmisión de DIRECTV, DSports y DGO, Cienciano vs. Montevideo City se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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