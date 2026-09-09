Cienciano vs. Montevideo City juegan este jueves 10 de septiembre, en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco, Perú). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega con la confianza por las nubes después de protagonizar una campaña memorable. Cienciano eliminó a Lanús en los play-offs tras remontar un 2-0 con un contundente 4-0 en Cusco y, posteriormente, dio otro golpe al dejar fuera a Botafogo. Frente al conjunto brasileño consiguió un histórico 6-1 en el Garcilaso de la Vega y, pese a perder 1-0 en la revancha, protegió su ventaja para instalarse entre los ocho mejores de la competición.

La actualidad también acompaña al conjunto imperial. Antes de este compromiso internacional, Cienciano goleó 5-2 a FC Cajamarca por el Torneo Clausura, resultado que le permitió llegar con buenas sensaciones ofensivas a la cita continental. El cuadro cusqueño ha convertido su estadio en uno de sus principales argumentos durante esta campaña y ahora tendrá que volver a demostrar que la altura puede ser determinante ante un rival que nunca ha jugado un partido de esta magnitud en Cusco.

Carlos Garcés registra cuatro goles con Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Cienciano)

Enfrente estará un Montevideo City Torque que también llega con argumentos para ilusionarse. El conjunto uruguayo eliminó a Tigre en los octavos de final, después de ganar 1-0 en Argentina y volver a imponerse 2-1 en el Estadio Centenario, para sellar un global de 3-1. Su recorrido en esta Sudamericana ha sido especialmente destacado: suma siete victorias en nueve partidos, además de un empate y una derrota, lo que representa un 78% de triunfos en el torneo.

El conjunto ciudadano también llegará con confianza tras vencer 2-1 a Cerro Largo en su último compromiso antes del viaje a Perú. Uno de sus principales argumentos ofensivos será Salomón Rodríguez, quien lleva cinco goles en la presente Copa Sudamericana y viene de marcar cuatro tantos en sus últimos cuatro partidos continentales con Torque. Cienciano deberá prestar especial atención a un delantero que atraviesa un buen momento y que buscará aprovechar cualquier espacio que encuentre en la defensa local.

La altura será, naturalmente, uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria. Montevideo City Torque jugará a 3.362 m.s.n.m., una condición completamente diferente a la que está acostumbrado el equipo uruguayo. El desafío será administrar el desgaste físico, controlar el ritmo y evitar que Cienciano imponga desde el inicio una intensidad que pueda pasar factura con el transcurso de los minutos. Para los locales, en cambio, será una oportunidad de explotar nuevamente una de sus principales fortalezas.

Marcelo Méndez es el actual director técnico de Montevideo City Torque. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR