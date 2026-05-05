Este desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fase de grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV y beIN SPORTS, además de la versión por internet a través de DGO. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Polideportivo Misael Delgado será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Cienciano vs. Puerto Cabello en Venezuela. (Video: Cienciano)
Cienciano vs. Puerto Cabello en Venezuela. (Video: Cienciano)

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