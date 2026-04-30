Alianza Atlético vs. Macará se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Liga 1)
Alianza Atlético vs. Macará se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Liga 1)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fase de grupos? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 29 de abril: DIRECTV y su plataforma de streaming DGO. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles desde las 9:00 p.m. (horario peruano).

Alianza Atlético vs. Macará por la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
Alianza Atlético vs. Macará por la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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