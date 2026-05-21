¿Dónde ver Cienciano vs. Atlético Mineiro EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana? ¿En qué canal transmiten el partido por la quinta jornada de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 21 de mayo del 2026: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m.

Cienciano vs. Atlético Mineiro se miden por la Copa Sudamericana 2026, con la transmisión exclusiva de DSports, DIRECTV y DGO. (Video: Cienciano)

¿Dónde ver Cienciano vs. Atlético Mineiro en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre Cienciano vs. Atlético Mineiro si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de DSports disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Ojo, también podrás mirarlo por su servicio digital en la plataforma de paga en DGO.

¿Dónde ver Cienciano vs. Atlético Mineiro en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Cienciano vs. Atlético Mineiro a través de la señal de DSports, habilitado en el cableoperador de DIRECTV y su servicio de streaming en DGO.

¿Dónde ver Cienciano vs. Atlético Mineiro en Colombia?

Si estás en Colombia, mira el encuentro entre Cienciano vs. Atlético Mineiro por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y por DGO. Solo podrás acceder a este servicio si has pagado a tiempo tu mensualidad.

¿A qué hora transmiten Cienciano vs. Atlético Mineiro en Argentina?

Para todo el territorio argentino, el encuentro entre Cienciano vs. Atlético Mineiro comenzará a las 7:00 p.m. en el Estadio Presidente Elías Kalil (Brasil), con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Cienciano vs. Atlético Mineiro en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Cienciano vs. Atlético Mineiro comenzará a las 5:00 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.