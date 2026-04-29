Cienciano vs. Atlético Mineiro. (Foto: Getty Images)
Cienciano vs. Atlético Mineiro. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 29 de abril: DIRECTV y DGO en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no recomendamos su uso para ver este encuentro. Vive todos los detalles del partido desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Brasil).

Cienciano vs Atlético Mineiro. (Video: Cienciano)
Cienciano vs Atlético Mineiro. (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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