¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega? ¿En qué canal transmiten el partido por la ida de los octavos de final? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 13 de agosto del 2026: ESPN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

Cienciano vs. Botafogo: previa del partido

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Perú?

En Perú, el partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se podrá seguir EN VIVO por ESPN 3 y Disney+ Premium. El encuentro está programado para este jueves 13 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante ESPN y Disney+ Premium, plataformas que ofrecen la transmisión de la Copa Sudamericana en el país. El inicio está previsto para las 9:30 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Brasil?

En Brasil, el duelo entre Cienciano y Botafogo también tendrá cobertura de ESPN, mientras que la alternativa de streaming será Disney+. La programación brasileña confirma el partido para las 9:30 p. m. (hora de Brasil).

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Chile?

Los hinchas en Chile podrán seguir el compromiso por ESPN y Disney+ Premium, con el pitazo inicial previsto para las 8:30 p. m. de acuerdo con el horario local.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Colombia y Ecuador?

En Colombia y Ecuador, el partido estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. El encuentro comenzará a las 7:30 p. m., hora de ambos países.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Bolivia y Venezuela?

Los aficionados de Bolivia y Venezuela también podrán acceder a la transmisión de la Copa Sudamericana mediante ESPN y Disney+ Premium. En ambos países, el duelo comenzará a las 8:30 p. m.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo por streaming?

La principal alternativa para ver el encuentro por internet en Latinoamérica será Disney+ Premium, que ofrece la programación deportiva de ESPN. De esta manera, el partido podrá seguirse desde dispositivos compatibles con la plataforma, siempre que el plan contratado incluya el contenido deportivo.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en TV y online?

En resumen, la opción televisiva en Latinoamérica será ESPN, mientras que Disney+ Premium permitirá acceder a la transmisión vía streaming. En Perú, las fuentes que detallan específicamente este encuentro señalan ESPN 3 y Disney+ como las señales para seguir la ida entre Cienciano y Botafogo.

Cienciano vs. Botafogo. (Video: Cienciano)