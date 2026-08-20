¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de los octavos de final? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 20 de agosto: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

Cienciano vs. Botafogo: previa del partido

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Perú?

En Perú, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido por DSports. El encuentro se jugará este jueves 20 de agosto desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo por DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV podrán seguir el encuentro a través de la señal de DSports, que forma parte de su oferta deportiva. Es una de las alternativas para disfrutar del partido por televisión.

¿Cómo ver Cienciano vs. Botafogo por DGO?

Otra opción será DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Los usuarios podrán acceder a la señal de DSports a través de internet, siempre que cuenten con un plan que incluya el canal correspondiente.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá seguirse por DSports. El inicio está previsto para las 9:30 p. m., debido a la diferencia horaria con Perú.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Colombia y Ecuador?

Los aficionados de Colombia y Ecuador podrán seguir la revancha mediante DSports, con el pitazo inicial programado para las 7:30 p. m. en ambos países.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Chile?

En Chile, la transmisión estará disponible por DSports. El compromiso comenzará a las 8:30 p. m., hora local.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo en Brasil?

En Brasil, el duelo comenzará a las 9:30 p. m., aunque la distribución de la señal puede variar respecto a otros mercados latinoamericanos. Para los usuarios de DIRECTV/DGO donde esté disponible, DSports constituye la señal anunciada para la transmisión internacional.

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo online y en streaming?

Los aficionados que prefieran ver el partido por internet podrán recurrir a DGO, que permite acceder a la programación de DSports mediante dispositivos compatibles. Así, el encuentro podrá seguirse desde computadora, celular, tablet o Smart TV, dependiendo del servicio contratado.

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Cienciano vs. Botafogo se verá por DSports vía DIRECTV y DGO. (Video: Cienciano)