Cienciano vs. Botafogo juegan este jueves 20 de agosto, en el partido válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro, Brasil). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

La serie llega prácticamente sentenciada a favor del conjunto cusqueño, que consiguió una histórica victoria por 6-1 en la ida, disputada en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Botafogo necesita ganar por cinco goles para llevar la eliminatoria a los penales, mientras que una diferencia de seis o más le permitirá avanzar directamente a los cuartos de final.

El resultado registrado en Cusco fue un duro golpe para Botafogo. Cienciano se impuso con una actuación contundente y llegó a tener una ventaja de 4-0 antes del descanso. Matías Succar y Neri Bandiera marcaron por partida doble, mientras que Marcos Martinich completó la goleada en la primera mitad. En el complemento, Matheus Martins descontó para el cuadro brasileño, pero Cienciano volvió a golpear con los tantos de Bandiera y Succar para cerrar una de las victorias más importantes de su historia internacional.

La goleada también provocó consecuencias inmediatas en Botafogo. Franclim Carvalho dejó de ser entrenador del primer equipo, decisión comunicada por el club el martes 18 de agosto, después de dos derrotas consecutivas: el 6-1 frente a Cienciano y posteriormente el 1-0 ante Vitória por el Brasileirao. El portugués estuvo 22 partidos al frente del equipo, con un balance de 10 victorias, siete empates y cinco derrotas.

Franclim Carvalho fue despedido como entrenador de Botafogo previo al partido de vuelta ante Cienciano. (Foto: AFP)

El cambio de entrenador se produce apenas 48 horas antes de la revancha, por lo que Botafogo afrontará la definición en medio de una profunda reestructuración. Además de Carvalho, dejaron la institución los auxiliares Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el preparador de arqueros Ricardo Matos. La salida del técnico también se produjo en un momento de cambios institucionales, con la llegada de Gabriel de Alba como nuevo inversor de la SAF, quien participó en las conversaciones que terminaron destrabando la salida de Carvalho.

Para intentar conseguir una remontada que parece casi imposible, Botafogo recurrirá a Rodrigo Bellão, entrenador del equipo Sub-20, quien asumirá interinamente el primer equipo y será el encargado de dirigirlo ante Cienciano. Bellão no es un desconocido dentro de la institución: venía conduciendo a la categoría Sub-20 y había conseguido buenos resultados durante la temporada, incluyendo una campaña destacada en el Brasileirao de la categoría.

El desafío para Bellão será enorme. Botafogo necesita marcar cinco goles y no recibir ninguno para llevar la serie a los penales, mientras que si gana por seis tantos logrará la clasificación directa. Cualquier otro resultado favorable a los brasileños por una diferencia menor permitirá que Cienciano avance a los cuartos de final. La regla de los goles de visitante no establece una ventaja adicional, por lo que un 5-0 llevaría la definición directamente a la tanda desde los doce pasos.

Cienciano, por su parte, llega a Río de Janeiro con una ventaja histórica y con la confianza que le otorgó su actuación en Cusco. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo ya había demostrado su fortaleza como local al remontar un 2-0 ante Lanús y ganar 4-0 en el play-off anterior. Ahora tendrá que afrontar un escenario completamente diferente: jugar como visitante con una ventaja de cinco goles y ante un Botafogo que, pese a la crisis, estará obligado a atacar desde el inicio.

El encuentro tendrá, además, un componente especial para Cienciano, que busca regresar a los cuartos de final de una competición continental después de una campaña que ya está entre las más destacadas de su historia reciente. El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor de Tigre vs. Montevideo City Torque.

Matías Succar fue la figura de Cienciano en la ida al marcar un hat-trick. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo se verán las caras este jueves 20 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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