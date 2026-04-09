¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la primera jornada de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 9 de abril: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Uruguay).

¿Dónde ver el partido entre Cienciano vs. Juventud? (Video: Cienciano)
¿Dónde ver el partido entre Cienciano vs. Juventud? (Video: Cienciano)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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