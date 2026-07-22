¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 22 de julio del 2026: Dsports, además de DGO en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina). Este choque tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Lanús.

Cienciano vs. Lanús: previa del partido

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Perú?

En Perú, el partido entre Cienciano y Lanús será transmitido por TV y cable de forma exclusiva a través de la señal de DSports (DIRECTV). Si prefieres verlo por internet, estará disponible vía streaming en DGO, plataforma que ofrecerá la señal en vivo para sus suscriptores.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Argentina?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el compromiso por televisión a través de DSports, mientras que DGO ofrecerá la transmisión online en computadoras, celulares, tabletas, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Chile?

En Chile, este duelo correspondiente a la Copa Sudamericana podrá verse por la señal de DSports en TV por cable y también por streaming mediante DGO, con cobertura completa del encuentro.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Colombia?

Los hinchas colombianos podrán disfrutar del encuentro mediante DSports en DIRECTV. Asimismo, DGO emitirá el partido en vivo para quienes deseen seguirlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Ecuador y Bolivia?

En Ecuador y Bolivia, la transmisión oficial estará disponible por DSports en televisión de paga y por DGO en su servicio de streaming, con la previa, el relato y el postpartido del duelo continental.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Uruguay, Paraguay y Venezuela?

Los aficionados de Uruguay, Paraguay y Venezuela podrán seguir el partido por la señal de DSports en sus respectivos servicios de TV, así como por DGO en streaming, que contará con la transmisión íntegra del encuentro.

¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús en Brasil?

En Brasil, los aficionados podrán seguir la cobertura del partido a través de las plataformas autorizadas con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana en la región.

Por Copa Sudamericana, Cienciano vs. Lanús por la ida de play-offs (Video: ESPN)